مواقيت الصلاة اليوم السبت 4 نوفمبر 2023 في المحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 4 نوفمبر 2023 في المحافظاتلماذا فشلت الحركات السياسية عند خلط الدين بالحكم.. المفتي يوضح.. فيديوالمفتي: تزييف الوعي وتضليل العقل أخطر على الشباب من جميع مُغيِّبات العقل.. فيديوتطورات حالة العامري فاروق نائب رئيس الأهلي.. نزيف في المخالأطفال محتاجيني.. طبيب مولدوفي يودع عائلته عند معبر رفح ويعود لغزة لعلاج المصابين

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جريدة الفجر: خدمة مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 6- 11- 2023 في محافظة الإسكندريةيقدم الفجر خدمة مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 6- 11- 2023 في محافظة الإسكندرية، حسب التوقيت الشتوي الجديد، وذلك لتسهيل الاطلاع على مواقيت الصلاة في الصلوات الخمس داخل المحافظة.

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YOUM7: ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 7/11/2023 بمحافظات الجمهوريةلقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم'اليوم السابع' مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر

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YOUM7: ننشر مواقيت الصلاة الأربعاء 8/11/2023 بمحافظات الجمهوريةلقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم'اليوم السابع' مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء فى عدد من محافظات مصر..

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جريدة الفجر: تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 31-10-2023تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 31-10-2023

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جريدة الفجر: تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في محافظة البحيرةتقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة لقرائها ومتابعيها، في إطار الخدمات التي تقدمها، لمعرفة مواقيت الصلاة بمحافظة البحيرة، مواقيت الصلاة في مدن ومراكز محافظة البحيرة، والتي تشمل صلاة 'الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء'.

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ELWATANNEWS: مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء.. الفجر في الإسكندرية 4:51 صباحاأوضحت الهيئة المصرية العامة للمساحة، التابعة لوزارة الموارد المائية والري، مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء، وسجلت بعض الاختلافات الضئيلة بين المحافظات.

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