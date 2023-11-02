مواعيد مباريات اليوم.. مواجهات قوية فى كأسى إسبانيا وإيطاليا

فالنسيايشهد اليوم الخميس 2-11-2023 العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم على رأسها، مباراة الدحيل والريان في الجولة الثامنة منمواعيد مباريات الدوري القطري

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جريدة الفجر: مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 1-11-2023 في كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلةتقام 6 مواجهات اليوم الأربعاء 1-11-2023 في كأس الرابطة الإنجليزية، وتعد أبرز مباريات اليوم هم آرسنال ضد وست هام، تشيلسي ضد بلاكبيرن، ليفربول ضد بورنموث، مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد.

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جريدة الفجر: الأهلي يواجه صن داونز.. جدول مواعيد مباريات اليوم الاربعاء 1 11 2023 والقنوات الناقلةيقدم موقع الفجر الرياضي جدول مواعيد مباريات اليوم الاربعاء، والذي يضم العديد من المباريات المهمة في مختلف البطولات الافريقيه الأوروبية.

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BALADTV: مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة.. أبرزها الأهلي ضد صن داونزيستعرض موقع قناة صدى البلد، مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها مباراة الأهلي ضد صن داونز الجنوب إفريقي في بطول

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ELBALADOFFICIAL: مواجهات مثيرة اليوم في مباريات الجولة السادسة بـ دوري المحترفينتستكمل اليوم الثلاثاء ، في الثانية والنصف عصرا، مواجهات الجولة السادسة لدوري المحترفين، وذلك بإقامة ٥ مباريات بين راية وبتروجيت ،القناة وحرس الحدود ،وأبوقير للأسمدة والسكة الحديد ،ولافيينا ودكرنس ،ووادي دجلة والنصر للتعدين .

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YOUM7: تعرف على موعد مباريات الجولة السادسة من دورى Nileتنطلق مباريات الجولة السادسة من منافسات دورى Nile في الرابعة عصر غد الجمعة، بثلاث مباريات قوية بين سموحة والاتحاد، والزمالك مع زد، وأخيرا سيراميكا مع بيراميدز.

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جريدة الفجر: مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 31-10-2023 في كأس الملك السعودي والقنوات الناقلةتقام مساء اليوم الثلاثاء الموافق 31 من شهر أكتوبر الجاري، مواجهات من العيار الثقيل في إطار منافسات دور الستة عشر من عمر بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين هذا الموسم. خلاف كولر وإمام عاشور.. سيف زاهر يكشف مفاجأة جديدة تنهي الأزمة

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