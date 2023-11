مواطنون من النمسا يشكرون مصر على تعاونها في إجلائهم من غزة

وفي نفس السياق كشف مواطن من النمسا، أنه متواجد لفحص من تم نقلهم من غزة، وأنه بنسبة كبير تم نقل مواطنو النمسا من غزة للقاهرة.

MASRAWY: أول تعليق من 'الصحة العالمية' على استقبال مصابي غزة في مصرأول تعليق من الصحة العالمية على استقبال مصابي غزة في مصر | مصراوى

SHOROUK_NEWS: الصحة العالمية ترحب بقرار مصر بقبول 81 مصابا من قطاع غزة للعلاجدخول81 مريضا ومصابا من قطاع غزة لتلقي العلاج في مصر.

MASRAWY: أول تعليق من مصر بعد مجزرة مخيم جباليا في غزةأول تعليق من مصر بعد مجزرة مخيم جباليا في غزة | مصراوى

ELWATANNEWS: مؤسسات دينية تُطالب المسلمين بالدعاء لغزة: اللهم انصر فلسطينطالبت عدد من المؤسسات الدينية في مصر بالدعاء لأهل غزة، وتريد عدد من الأدعية ومنها اللهم من أراد المسجد اﻷقصى بسوء فاجعل كيده فى نحره واجعل تدبيره فى تدميره واج

