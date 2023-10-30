مواعيد وأماكن القوافل الطبية المجانية في الإسكندرية خلال نوفمبر المقبل

02:29 م | الإثنين 30 أكتوبر 2023أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، استمرار القوافل الطبية الشاملة بنطاق الأحياء، إذ وجه رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية، بتكثيف القوافل وزيادة الحملات التوعوية للمواطنين، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

اليوم، فإن مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، ينقذان عدد 8 قوافل طبي خلال شهر نوفمبر المقبل، وفقًا للمواعيد والأماكن التالية:بقرية اليمن بنطاق حي العامرية.- يومي 7 و8 نوفمبر قافلة طبية بقرية الجلاء أيضًا بنطاق حي العامرية.- يومي 19 و20 نوفمبر قافلة طبية بقرية العلا بنطاق بمركز ومدينة برج العرب.- يومي 26 و27 نوفمبر قافلة بقرية طيبة بنطاق حي العامرية.

محافظ الإسكندرية: 8 قوافل طبية مجانية بنطاق الأحياء خلال شهر نوفمبرأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، استمرار القوافل الطبية الشاملة بنطاق الأحياء، حيث كلف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية بتكثيف القوافل وزيادة الحملات التوعوية للمواطنين.. اقرأ أكثر ⮕

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