مواعيد مباريات نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي والقنوات الناقلة

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي، جدول مواعيد مباريات الدور نصف النهائي من بطولة دوري السوبر الإفريقي، وذلك عبر السطور التالية:الأهلي - صن داونز، تنطلق صافرة بداية أحداث مباراة الذهاب يوم الأحد الموافق 29 أكتوبر 2023، في تمام الساعة 3:00 بتوقيت مصر والسعودية، 4:00 بتوقيت المغرب.
وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز، يوم الأربعاء المقبل الموافق 1 نوفمبر 2023، في تمام الساعة 16:00 مصر والسعودية، و15:00 المغرب.قبل مواجهة الأهلي.. تعرف على 10 معلومات عن صن داونز الجنوب أفريقي
وعلى الجانب الآخر، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد البيضاوي المغربي مع نظيره نادي الترجي الرياضي التونسي، يوم الأحد 29 أكتوبر 2023، وهي مباراة الذهاب، على أن تقام مباراة العودة يوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023.وتذاع أحداث مباراة الأهلي وصن داونز في نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي 2023، عبر شاشة قنوات أون تايم سبورت OnTime Sports المحلية، والتي تعد الناقل الحصري والوحيد لكافة مباريات البطولة بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. headtopics.com
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