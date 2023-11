مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم الخميس 2-11-2023

- قطار رقم 915 القاهرة- الإسكندرية موعد قيامه الساعة 3:20 مساءً.- قطار رقم 925 القاهرة- الإسكندرية موعد قيامه الساعة 5:10 مساءً.- قطار رقم 927 القاهرة- الإسكندرية VIP موعد قيامه الساعة 7:00 مساءً.- قطار رقم 935 الأقصر- الإسكندرية VIP موعد قيامه من القاهرة الساعة 10:30 مساءً.- قطار رقم 912 الإسكندرية- القاهرة موعد قيامه الساعة 11.30 صباحًا.- قطار رقم 916 الإسكندرية- القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 2:00 مساءً.- قطار رقم 922 الإسكندرية- القاهرة موعد قيامه الساعة 3:30 مساءً.

ELWATANNEWS: حالة الطقس غدا الخميس 2-11-2023.. مائل للحرارة نهاراأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الخميس 2-11-2023، منوهة إلى أنه يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

YOUM7: مواعيد مباريات اليوم الخميس 2-11-2023 والقنوات الناقلةتقام اليوم الخميس 2-11-2023 العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم على رأسها، مباراة الدحيل والريان في الجولة الثامنة من الدوري القطري، ولقاء ساسولو وسبيزيا في الدور الثاني من بطولة كأس إيطاليا.

ELWATANNEWS: أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 2-11-2023استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 2-11-2023 ببداية التعاملات عقب الانخفاض الكبير في الأسعار أمس، إذ سجلت تحركات ضيقة شملت جميع الأعيرة، وفق بيانات شعبة الذ

ELBALADOFFICIAL: تعرف على آخر تحديث لسعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس 2-11-2023يقدّم موقع صدى البلد الإخباري لـ قرائه، خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه خلال

YOUM7: درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 2/11/2023 فى مصرتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية.

YOUM7: ننشر مواقيت الصلاة الخميس 2/11/2023 بمحافظات الجمهوريةلقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم'اليوم السابع' مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الخميس فى عدد من محافظات مصر.

