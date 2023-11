مواعيد مباريات الجولة الجديدة من دوري روشن السعودي

التعاون ضد ضمك، في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة.وتعد شبكة قنوات ssc sports السعودية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين في موسمه الحالي، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.أهداف مباراة النصر والاتفاق اليوم 31-10-2023 في كأس الملك عاجل.. سيد عبد الحفيظ يفتح النار على هذا اللاعب بعد خروج الأهلي

YOUM7: 5 مواجهات مصيرية فى الجولة السادسة بدوري المحترفينتقام اليوم، الثلاثاء، 5 مباريات مهمة ومصيرية لبعض الفرق فى الجولة السادسة من دوري المحترفين.

YOUM7: تعرف على موعد مباريات الجولة السادسة من دورى Nileتنطلق مباريات الجولة السادسة من منافسات دورى Nile في الرابعة عصر غد الجمعة، بثلاث مباريات قوية بين سموحة والاتحاد، والزمالك مع زد، وأخيرا سيراميكا مع بيراميدز.

جريدة الفجر: مواعيد الجولة القادمة في الدوري الاسباني والقنوات الناقلةيستعرض لكم « الفجر الرياضي» مواعيد مباريات الجولة الحادية عشر من عمر بطولة الدوري الاسباني للموسم الرياضي الحالي 2023 بالإضافة إلى القنوات الناقلة.

YOUM7: وادي دجلة يفوز على النصر للتعدين بثلاثية نظيفة في دوري المحترفينحقق فريق وادي دجلة فوزا كبيرا علي نظيره النصر للتعدين بثلاثة أهداف مقابل لاشئ في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري المحترفين.

ELBALADOFFICIAL: مواعيد قطع الكهرباء الجديدةمواعيد قطع الكهرباء الجديدة، وقامت الشركة القابضة للكهرباء في مصر بتفعيل مواعيد قطع الكهرباء الجديدة، منذ يوم السبت الماضي، بعد أن أصدر مجلس الوزراء بيانًا أوضح فيه سبب قطع الكهرباء في مصر.

ELBALADOFFICIAL: مواجهات مثيرة اليوم في مباريات الجولة السادسة بـ دوري المحترفينتستكمل اليوم الثلاثاء ، في الثانية والنصف عصرا، مواجهات الجولة السادسة لدوري المحترفين، وذلك بإقامة ٥ مباريات بين راية وبتروجيت ،القناة وحرس الحدود ،وأبوقير للأسمدة والسكة الحديد ،ولافيينا ودكرنس ،ووادي دجلة والنصر للتعدين .

