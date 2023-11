مواعيد قطارات السكة الحديد على خطوط الوجهين البحرى والقبلى.. التفاصيل

00 صباحاقطار رقم 901 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8.10 صباحاقطار رقم 913 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 12.30 ظهراقطار رقم 919 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 14.25 ظهراقطار رقم 921 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 18.00 مساءقطار رقم 923 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 18.00 مساءقطار رقم 1203 القاهرة الإسكندرية (روسى ) موعد قيامه الساعة 13.

YOUM7: مواعيد قطارات السكة الحديد على خطوط الوجهين البحرى والقبلى.. التفاصيليقدم اليوم السابع قائمة بالقطارات المكيفة والقطارات الروسية العادية التى تعمل على كافة خطوط السكة الحديد ومواعيد قيامها|

YOUM7: طرق ومسارات للسكة الحديد لأول مرة على أرض الفيروز.. تعرف عليهايتواصل العمل بشمال سيناء فى شق طرق ومد خطوط السكة الحديد فى إطار مشروع 'ممر العريش طابا اللوجستي المتكامل'.

YOUM7: وزير النقل: إيراد السكة الحديد 20 مليون جنيه يوميا ومشكلتنا مع قطارات الضواحىأكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن من حق أى مواطن أو راكب بالقطارات، أن يقدم شكوى ويتم التعامل معها بشكل فورى، مشيرا إلى أن قطارات الضواحى تصرف مصاريف تشغيل أكثر من الإيرادات.

SHOROUK_NEWS: السكة الحديد تستعرض 3 نماذج لمشاريعها في خطة التطويرالسكة الحديد تستعرض 3 نماذج لمشاريعها في خطة التطوير

جريدة الفجر: شهيدة العلم..مصرع طالبه أسفل عجلات القطار بالمنوفيةشهدت السكة الحديد الواقعة أمام موقف شنتنا الحجر ببركة السبع غرب بمحافظة المنوفية مصرع فتاة أثناء عبورها، وتوفيت فى الحال على الفور تم نقلها إلى مستشفي بركة السبع، وإبلاغ مركز الشرطة

ELBALADOFFICIAL: مصرع سيدة سقطت على قضبان السكة الحديد في أسيوطلقيت سيدة مصرعها، اليوم الثلاثاء، إثر سقوطها من على الرصيف داخل محطة السكة الحديد بمحافظة أسيوط..... المزيد

