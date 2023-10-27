مواجهة نارية بين ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الأرض |تعرف على القنوات الناقلة

يوم السبت على استاد لويس كامبانيس بكتالونيا في كلاسيكو الأرض التي سيقام ضمن لقاءات الجولة الحادية عشر من الليجا لموسم 2023/2024.

يطمح فريق برشلونة إلى الفوز أمام غريمه التقليدي ريال مدريد من أجل مطاردة قمة الليجا التي يدافع البلوجران عن لقبه الأخير فيها أما ريال مدريد هو الأخر سيعمل على خطف الثالث نقاط من أجل تعزيز مساعيه لإعادة اللقب إلى خزائنه.

يمتلك برشلونة الأفضلية على نظيره ريال مدريد، حيث أنه فاز عليه في 125 مواجهة وخسر أمام في 108 مباراة، بينما حسم التعادل النتيجة في 64 لقاء، بالإضافة إلى أن النادي الكتالوني سجل 522 هدفًا في شباك النادي الملكي، وتلقت شباكه 479. headtopics.com

وفي الدوري الإسباني، تواجه الفريقين في 186 مباراة، فاز ريال مدريد في 77 أمام 74 فوز لصالح برشلونة، بالإضافة إلى أن أكثر عدد من الهزائم تعرض لها الريال في الليجا كانت أمام برشلونة، والعكس صحيح بالنسبة للنادي الكتالوني.

يدخل ريال مدريد المباراة على صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة فيما يتواجد برشلونة في المركز الثالث برصيد 24 نقطة.قاد تشافي برشلونة في 7 مواجهات أمام ريال مدريد فاز كارلو أنشيلوتي فيها في 4 وخسر 3 مرات وسجل لاعبوه 13 هدفا واستقبلت شباكه 12يمتلك أنشيلوتي مع الفرق التي دربها سجلا سيئا أمام برشلونة، حيث أنه واجه النادي الكتالوني في 19 مباراة فاز في 7 وخسر 9 وتعادل في 3 مناسبات. headtopics.com

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية الكلاسيكو الأول هذا الموسم، في تمام الساعة الرابعة والربع عصرًا بتوقيت القاهرة.مباريات الدوري الإسباني تُنقل عبر شاشة قنوات «بي إن سبورتس» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكالعادة سيأتي الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1خط الدفاع: ميندي - أنطوان روديجير - دافيد ألابا - داني كارفخال.تشكيل برشلونة المتوقع ضد ريال مدريدخط الوسط: أوريول روميو - إلكاي جوندوجان - جافي.

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