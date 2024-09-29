مواصلة تدابير ضبط الأسواق في بني سويف لحماية المواطنين

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار وتشديد ال رقابة على ال أسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط ال أسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة ال مواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالسوق السويفي.

تضمن التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، الإشارة إلى تشكيل عدد من الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية ومحلات بيع اللحوم والأسماك وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص الطب البيطري - مفتشى الأغذية المراقبة الحالة التموينية ومتابعة السلع الغذائية المعروضة واحكام الرقابة والتأكد من مدد الصلاحيات على السلع الغذائية والتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وكذلك الإعلان عن الأسعار وحمل شهادات صحية...

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر سبتمبر للبدالين بنسبة 100 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير محضرين ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية ، محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار ، محضرين للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية ، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد...

بالإضافة إلى تحرير محضر ضد أحد المسؤولين عن طلمبات الرصيف غير المرخصة، حيث تم التحفظ على كميات سولار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، بينما تم ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج المقرمشات يستخدم علامات تجارية مملوكة للغير، وتم التحفظ على 124 كجم من المقرمشات وأدوات التعبئة الخاصة بالمصنع.

بني سويف رقابة أسواق مواطنين غش تجاري

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