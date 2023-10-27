مواصلة الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر بـ ندوة في كلية الآثار

الخشت: احتفالات الجامعة لترسيخ وتنمية الحس الوطني لدى طلابها وتعريفهم بقيمة النصر وتضحيات رجال الجيش البواسلالمباحثات تركزت على تعميق التعاون فى المجالات ذات الاهتمام المشترك وعقد مؤتمرات وبرامج للتعلم عن بعد نظمت كلية الآثار بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محسن صالح عميد الكلية، ندوة بعنوان"انتصارات أكتوبر وأثرها على الحياة في مصر"، حاضر فيها اللواء أركان حرب بهجت محمد فريد مدير كلية الدفاع السابق بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وذلك...

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن احتفالات جامعة القاهرة مازالت مستمرة لكونها ذكرى خالدة وعزيزة على قلوبنا وسنظل نحتفل بها جيلًا بعد جيل، مؤكدًا أن الهدف من هذه الاحتفالات هو تنمية الحس الوطني لدى الطلاب وتعريفهم بقيمة هذا النصر الذي أعاد لمصر أرضها وكرامتها، ونشر الوعي بينهم حول بطولات وتضحيات رجال قواتنا المسلحة خلال الحرب.

ومن جانبه، قال الدكتور محسن صالح عميد كلية الآثار، إن حرب أكتوبر صنعت تاريخًا مازال متصلًا بالجانب الحضاري في الشعب المصري والجيش المصري وأن مصر الفرعونية تأصلت فيها تلك القيم العسكرية المصرية والتي لا تزال ممتدة على تاريخ مصر المعاصر، مشيرًا إلى أن الندوة التي نظمتها الكلية تم خلالها استعراض مراحل الحرب المختلفة وأبرزت مدى تفوق الجندي المصري على مر تاريخه في نواحي الصبر والتفوق العسكري، وعقيدته في الدفاع عن أرضه. headtopics.com

وشهد اللقاء، حوارًا حول عدد من الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية والبحثية، أهمها تعميق التعاون التعليمي والبحثي بين الجامعتين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعقد مؤتمرات بحثية مشتركة، ونشر المقالات والأبحاث، والتأليف والنشر والترجمة والأعمال الموسوعية، وتنظيم برامج مشتركة للتعلم عن بعد، بالإضافة إلى تبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين، وتبادل الزيارات وإقامة الأنشطة والفعاليات الأكاديمية والثقافية والاجتماعية، والاستفادة من مصادر التعلم والخبرات فى مجال رقمنة التعليم.

واستعرض الدكتور محمد عثمان الخشت خلال اللقاء مشروع جامعة القاهرة لتطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية وأدوارها في مواجهة التحديات القومية وتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة؛ كأحد المبادرات لإيجاد الحلول العلمية للمشكلات المجتمعية والعالمية، وسد الفجوة المعرفية والتي تتضمن تشجيع البحوث المبتكرة في جميع التخصصات العلمية والتطبيقية والإنسانية. كما تطرق اللقاء الى مناقشة قضايا الخطاب الديني ومواجهة الفكر المتطرف. headtopics.com

انطلاق مسيرة حاشدة لفتيات 'ريحانة' بالفيوم احتفالًا باليوبيل الذهبى لنصر أكتوبرإنطلقت مسيرة حاشدة لفتيات البرنامج القيادى ريحانة بمشاركة 500 فتاة من جميع مدن وقرى محافظة الفيوم إحتفالا باليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر المجيد صباح اليوم الاربعاء البرنامج ينفذ تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية وبتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة. اقرأ أكثر ⮕

مصر أكتوبر ينظم ندوة توعوية لحث المصريين على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسيةعقد حزب مصر أكتوبر، برئاسة الدكتورة جيهان مديح، ندوة توعوية، تحت عنوان «أهمية مشاركة المرأة في التصويت في الانتخابات الرئاسية»، وا اقرأ أكثر ⮕

«مصر أكتوبر» ينظم ندوة توعوية عن مشاركة المرأة في الانتخابات الرئاسيةقال المشاركون في ندوة حزب مصر أكتوبر، أن أهمية المشاركة الانتخابية تكمن في شعور الناخب بمدى قيمة وتأثير صوته الانتخابي اقرأ أكثر ⮕

«مصر أكتوبر» ينظم ندوة توعوية لحث المرأة على المشاركة في الانتخاباتعقد حزب مصر أكتوبر، برئاسة الدكتورة جيهان مديح، ندوة توعوية تحت عنوان «أهمية مشاركة المرأة في التصويت في الانتخابات الرئاسية» اقرأ أكثر ⮕

السبت القادم.. ثقافة الفيوم تناقش الحريات الدينية والأفكار المغلوطةتشهد مكتبة الفيوم العامة ندوة ثقافية بعنوان ''الحريات الدينية والأفكار المغلوطة''، في السابعة مساء السبت المقبل 28 أكتوبر، ضمن البرامج الثقافية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني. اقرأ أكثر ⮕

السبت.. «ثقافة الفيوم» تناقش الحريات الدينية والأفكار المغلوطةتشهد مكتبة الفيوم العامة ندوة ثقافية بعنوان ''الحريات الدينية والأفكار المغلوطة''، في السابعة مساء السبت المقبل 28 أكتوبر، ضمن البرامج الثقافية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني. اقرأ أكثر ⮕