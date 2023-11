مهيب عبد الهادي يستعرض رأي جمهوره بشأن أداء لاعبي النادي الأهلي

وودع الأهلي الدوري الإفريقي على يد صن دوانز في المباراة التى اقيمت على استاد القاهرة فى نصف نهائى الدوري الأفريقي.ويواجه صن داونز منافسه الوداد المغربي في نهائى الدوري الإفريقي.

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن موقف خوان كارلوس أوسوريو في حالة الهزيمة من ببراميدز في كأس مصر.

قال محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن جمهور النادي الأهلي اعتاد على المشاركة في كل البطولات، ودائما يسعى النادي لحصد البطولات ورفع اسم النادي ومصر عاليا.

أكد محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، ثقته الكاملة في قدرات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في تخطي صن داونز خلال مواجهة الفريقين غدا بإياب نصف نهائي الدوري الإفريقي...

كشف مراسل قناة أون تايم سبورت أن المدرب السويسرى كولر المدير الفني لفريق الأهلي طالب بعض لاعبى الفريق الأحمر بالتوجه إلى ملعب مختار التتش بمقر النادى والاجتماع معهم بعد قليل.

ذكر مراسل قناة أون تايم سبورت أن المدرب السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي طلب من بعض لاعبى الفريق التوجه إلى ملعب مختار التتش بمقر النادى، للاجتماع معهم.

شهدت الساعات القليلة الماضية، تواصل مسؤولو النادي الأهلي، مع وكيل أعمال عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر للتعاقد معه في الانتقالات الشتوية المقبلة.

