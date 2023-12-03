مهنة الإعلام وتحدياتها في ظل سيادة مناخ الاستقطاب

إن مهنة الإعلام التي نفخر بشرفها في كل الأوقات، وندافع عن حريتها، ونتباهي فيها بالشفافية والحيادية والموضوعية، كأضلاع رئيسية ترتكز عليهم في خدمتها للمجتمع الذي تنوب عنه في عملية الحصول على المعلومات، وممارسة حقه في المعرفة، تستسلم أحياناً تحت نيران المدفعية، وتصبح (طيعة) بين أيادي الحكومات، ويصعب تحت القصف سماع الأصوات المعتدلة، لهذا ندرت وسائل الإعلام التي نجحت في الانحياز للمهنة في ظل سيادة مناخ الاستقطاب





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