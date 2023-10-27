مهزومون وقتلة.. الارتباك يسيطر على جيش الاحتلال.. أمريكا تحذر من فاتورة 'الاجتياح البرى'.. استهداف المدنيين محاولة لمحو عار 7 أكتوبر.. جنرال أمريكى: إسرائيل ستواجه قتالا مروعاً.. وصحيفة: لا تملك أهدافا ممكنة

مهزومون وقتلة.. الارتباك يسيطر على جيش الاحتلال.. أمريكا تحذر من فاتورة "الاجتياح البرى".. استهداف المدنيين محاولة لمحو عار 7 أكتوبر.. جنرال أمريكى: إسرائيل ستواجه قتالا مروعاً..

فى هذا الصدد، قال المدير الأسبق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) الجنرال ديفد بترايوس إن الهجوم البري الإسرائيلي المحتمل على قطاع غزة قد يستمر لسنوات وسيتضمن "قتالا مروعا". وأكد باتريوس فى مقابلة مع صحيفة بوليتيكو الأمريكية، أن إسرائيل ستواجه مصاعب كبري فى حال إقدامها علي التوغل البري القطاع، وستواجه وضعا أصعب من الذى واجهته القوات الأمريكية في الصومال، وستقابل بهجمات "انتحارية" وعبوات ناسفة ومفخخات وكمائنواستشهد الجنرال، الذي كان أيضا القائد السابق للقوات الأمريكية في العراق وأفغانستان، بحادثة إسقاط 3 مروحيات أمريكية من طراز بلاك هوك في مقديشيو عام 1993 مما تسبب في قتال دموي بينما كانت القوات الأمريكية تكافح لإنقاذ الناجين جراء التحطم، ليؤكد أن الجيش...

هذا المشهد انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير، فقد تفاجئ الكيان الأمريكى بقوة المقاتل الفلسطينى وتدريبه وسط إمكانيات ضعيفة جدا وتكاد تكون معدومة، فى حين أن المقاتل الإسرائيلى الذى يتوفر له كل الأساليب التكنولوجية الحديثة لم يستطيع أن يقف أمام هذا الهجوم ليكون قراره هو الاستسلام، وهنا يتأكد لنا أن العقيدة هى أساس المقاتل بدون عقيدة يفقد المقاتل قيمته. headtopics.com

هنا نرى ارتباك إسرائيلى وقلق أمريكى يحكمان مشهد الحرب السابعة التى تقودها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد المدنيين في قطاع غزة، وتقترب من دخول أسبوعها الرابع، فما بين استهداف ممتد للمدنيين والأطفال في القطاع، وارتفاع حصيلة الشهداء لأكثر من 6 آلاف شهيد، لا تزال حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعيش حالة من الغموض بشأن الاجتياح البري للقطاع، وهو ما دفع واشنطن لزيادة المساعدات المقدمة إلى إسرائيل خلال الأيام القليلة الماضية، فى دعم لم يقتصر على المال والسلاح، وإنما أيضاً تقديم الخدمات...

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