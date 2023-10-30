من خلال الأقمار الصناعية.. روسيا تطور تقنيات جديدة لتقديم خدمات الإنترنت

كشفت وكالة الفضاء الروسية"روس كوسموس" عن تطوير الخبراء لتقنيات جديدة تساعد أقمار"Skif" في تقديم خدمات الإنترنت للأرض.

وذكرت وكالة الفضاء في بيان لها أن:"المختصين في شركة أنظمة الفضاء الروسية التابعة لوكالتنا قاموا بتطوير منظومة جديدة تعتمد على هوائيات (AFAR)، هذه المنظومة ستساعد أقمار Skif التي سنطلقها في إطار مشروع Sphere على تقديم خدمات الإنترنت لمناطق مختلفة على الأرض".

وأشار البيان إلى أن المنظومة الجديدة ستسمح للأقمار بنقل البيانات بسرعة 420 ميجابايت / ثانية، لتكون هذه الأقمار قادرة على توفير خدمات الإنترنت على طول طريق بحر الشمال وفي العديد من المناطق التي يصعب الوصول إليها في روسيا، وفي المستقبل ستستعمل هذه الأقمار لتقديم خدمات الإنترنت في العديد من مناطق العالم. headtopics.com

يذكر أن روسيا تقوم في إطار مشروع (Sphere) بتطوير عدة نماذج من أقمار (Skif) لتقديم خدمات الإنترنت وخدمات الاتصالات للأرض، حيث أطلق أول قمر من أقمار (Skif) مع 3 أقمار صناعية أخرى من نوع (Gonets-M) في أكتوبر الماضي على متن صاروخ روسي من نوع (Soyuz-2.1b) انطلق من قاعدة بايكونور الفضائية.

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