من تشيكوسلوفاكيا لأوكرانيا.. قصة مصري عاش الحروب السوفيتية والروسية ويحلم بالعودة لبلده

قبل عشرات السنوات، بدأت قصة الطالب المصري أحمد، الذي عاش حياته بين دولة تشيكوسلوفاكيا والتشيك وأوكرانيا، ودول أخرى تابعة للاتحاد السوفييتي قبل تفككه، وحتى بعد قيام دولة روسيا الاتحادية، إلى اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ليصف التشابه بين ما حدث في تشيكوسلوفاكيا التي غزاها الاتحاد السوفيتي وأوكرانيا التي تغزوها روسيا الاتحادية حاليا، وفق ما ذكرته سفارة أوكرانيا في القاهرة.
في ذلك الوقت، كانت تشيكوسلوفاكيا دولة مستقلة، ومع ذلك كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي بقيادة حلف وارسو العسكري ويحكمها الحزب الشيوعي، وعلى الرغم من ذلك، كانت لا تزال تحتفظ بهويتها تشيكوسلوفاكيا، وليس حالها كحال الأمم التي أكلتها الإمبراطورية السوفيتية في دول البلطيق أو أوكرانيا أو بيلاروسيا، وكمواطن مصري، فهم أحمد ما معنى أن تكون دولة تحت حكم إمبراطورية أخرى، ففي حالة مصر، كانت تحت حكم فرنسا وبعدها بريطانيا، وهو كان محظوظا للغاية للمجيء إلى براغ في واحدة من أكثر الفترات حسما في تاريخ...
لسوء الحظ، اعتبرت القيادة السوفيتية الإصلاحات السياسية والاقتصادية المقترحة وتحرير الحياة الاجتماعية تهديدًا للدور الرائد للحزب الشيوعي والسيطرة السوفيتية على تشيكوسلوفاكيا، لذا، قرر الاتحاد السوفيتي غزو تشيكوسلوفاكيا عسكريًا وقمع جميع أنواع الحرية والاستقلال، عندها رأى أحمد مرة أخرى كيف يمكن أن تفقد الأمة استقلالها، الاستقلال في صنع السياسات، الاستقلال في اتخاذ القرارات. headtopics.com
تم تنصيب حكومة جديدة، كانت ولائها بالكامل للنظام السوفيتي، وتم قمع جميع الحريات التي تم اكتسابها سابقا، وتم إعادة فرض الرقابة، لم تكن لتشيكوسلوفاكيا سياسة خارجية مستقلة، وتم إدارة علاقاتها مع البلدان الأجنبية من موسكو، تم وضع القوات المسلحة تحت قيادة الاتحاد السوفيتي، وتم بعدها وضع الاقتصاد بالكامل تحت السيطرة السلطات المركزية السوفيتية، وأعطت الاتحاد السوفيتي توجيهات لتشيكوسلوفاكيا حول كيفية إدارة اقتصادها، وتم استغلال الموارد المعدنية الاستراتيجية، وخصوصًا اليورانيوم لصالح الصناعة السوفيتية...
خلال زيارته لبراغ، التقى بسيدة من الاتحاد السوفيتي السابق، اسمها أناستازيا، وحين اكتشفوا أن لديهم الكثير من الأمور المشتركة، كونهما مهندسين ذوي خبرة، انتقل معها إلى كييف، عاصمة أوكرانيا.