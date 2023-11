من إنسان لإنسان.. 'حياة كريمة' تطلق مبادرة جديدة لدعم الأشقاء فى فلسطين.. فيديو

وتستقبل المؤسسة طلاب المدارس بكافة أنواعها (الحكومية والخاصة والدولية) بشكل يومى فى مقرها الرئيسى للمشاركة فى التجهيز مع متطوعى المؤسسة وتقوم المبادرة على مخاطبة مختلف المراحل العمرية والتركيز على الجوانب الإنسانية (سواء ثقافيا – ماديا - معنويا)

وتركز المبادرة على التوعية الثقافية من خلال سردية "الحكاية" والتى تعمل على قوة الكلمة والتجربة الفعلية والحياة على أرض الواقع للفئات العمرية المختلفة ويشمل برنامج "من طفل لطفل" لقاء مع إدارة مؤسسة حياة كريمة وعمل جولة تعريفية بقطاعات المؤسسة والتعرف على مشروعاتها وأدوارها فى المجتمع المصرى والدولى والتعرف على كيفية نشأة مؤسسة حياة كريمة الشبابية ودعم القيادة المصرية لها والتعريف بالقضية الفلسطينية وأهمية المساعدات الموجهة لهابالعلم والكوفية الفلسطينية.. جماهير الأهلى تدعم غزة قبل مباراة صن داونز..

