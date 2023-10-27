من أجل الكلاسيكو.. ريال مدريد يصل مدينة برشلونة

ويلعب برشلونة مع ريال مدريد مساء الغد السبت، على ملعب"مونتجويك"، معقل الفريق الكتالوني، في قمة منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني"الليجا".

وأوضح الحساب الرسمي لنادي ريال مدريد على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن الفريق الملكي وصل إلى مدينة برشلونة من أجل الاستعداد الجيد للمباراة. ويدخل ريال مدريد هذه المباراة محتلًا صدارة ترتيب جدول الدوري الإسباني، برصيد 25 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف عن جيرونا، صاحب نفس الرصيد، ثم برشلونة، فى المركز الثالث برصيد 24 نقطة.

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