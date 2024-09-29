منى عطا الله تعلن اعتزال التحكيم بعد تجميدها من لجنة الحكام

أكدت منى عطا الله الحكم الدولي، أنها لا تعلم سبب استبعادها من كافة مباريات الدوري المصري الموسم الماضي، في ظل عدم وجود أي مبرر مُقنع لذلك.
وأضافت عطا الله، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنها تعمل حكمًا دوليًا منذ 20 عامًا، بينما حاولت الاستفسار عن استبعادها، إلا أنه لم تتلق أي إجابة من لجنة الحكام. وتابعت «يُمكنني أن أصف لجنة الحكام بـ«لجنة ماحدش بيرد» لأنني كلما استفسرت عن سبب استبعادي من المباريات، لم أجد مبررًا لذلك، رغم الإشادة المستمرة بيّ وبخبراتي، وتواصلت مع فيتور بيريرا، لكنه هو الآخر لم يرد».
وواصلت منى عطا الله تصريحاتها، بأنها قررت اعتزال التحكيم رسميًا، بعد الظلم الذي تعرضت له من لجنة الحكام خلال الموسم الماضي، على الرغم من خبراتها وعدم سقوطها في أي اختبارات، إلا أنها تم تجميدها دون سبب. واختتمت تصريحاتها، بأن هناك مجاملات وتجاوزات تحدث، وهو أمر طبيعي شاهدته على مدار 20 عامًا من عملها في التحكيم، إلا أن الأسوأ هو تعرضها للظلم بالتجميد في الموسم الماضي الذي يُعد هو الأطول على الإطلاق.رئيس إنبي: الزمالك يمنحنا 150 ألف دولار بعد حصد الكونفدرالية والسوبر الإفريقيرئيس إنبي: الزمالك يمنحنا 150 ألف دولار بعد حصد الكونفدرالية والسوبر الإفريقيتريزيجيه: نسعى للفوز على النصر..
تحكيم منى عطا الله لجنة الحكام الدوري المصري اعتزال
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