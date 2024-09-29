منى عطا الله تعلن اعتزال التحكيم بعد تجميدها من لجنة الحكام

أكدت منى عطا الله الحكم الدولي، أنها لا تعلم سبب استبعادها من كافة مباريات الدوري المصري الموسم الماضي، في ظل عدم وجود أي مبرر مُقنع لذلك.

وأضافت عطا الله، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنها تعمل حكمًا دوليًا منذ 20 عامًا، بينما حاولت الاستفسار عن استبعادها، إلا أنه لم تتلق أي إجابة من لجنة الحكام. وتابعت «يُمكنني أن أصف لجنة الحكام بـ«لجنة ماحدش بيرد» لأنني كلما استفسرت عن سبب استبعادي من المباريات، لم أجد مبررًا لذلك، رغم الإشادة المستمرة بيّ وبخبراتي، وتواصلت مع فيتور بيريرا، لكنه هو الآخر لم يرد».

وواصلت منى عطا الله تصريحاتها، بأنها قررت اعتزال التحكيم رسميًا، بعد الظلم الذي تعرضت له من لجنة الحكام خلال الموسم الماضي، على الرغم من خبراتها وعدم سقوطها في أي اختبارات، إلا أنها تم تجميدها دون سبب. واختتمت تصريحاتها، بأن هناك مجاملات وتجاوزات تحدث، وهو أمر طبيعي شاهدته على مدار 20 عامًا من عملها في التحكيم، إلا أن الأسوأ هو تعرضها للظلم بالتجميد في الموسم الماضي الذي يُعد هو الأطول على الإطلاق.رئيس إنبي: الزمالك يمنحنا 150 ألف دولار بعد حصد الكونفدرالية والسوبر الإفريقيرئيس إنبي: الزمالك يمنحنا 150 ألف دولار بعد حصد الكونفدرالية والسوبر الإفريقيتريزيجيه: نسعى للفوز على النصر..

تحكيم منى عطا الله لجنة الحكام الدوري المصري اعتزال

لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:



baladtv / 🏆 14. in EG

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

'اليوم السابع' ينشر التقرير السري لبيريرا عن فترة رئاسته للجنة الحكامقدم البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام تقريره عن الفترة التي رأس فيها لجنة الحكام وجاء فيه انتقاد شديد لبعض المشاكل المادية والإدارية التي واجهته.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

قياس وزن وطول وتدريب بدنى لحكام كرة القدم بالفيوماقامت لجنة الحكام فى منطقة كرة القدم بالفيوم يوما تدريبيا على ملعب مركز شباب سنورس للحكام بالمنطقة بحضور الكابتن شعبان صادق رئيس لجنة الحكام بالمحافظ

مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »

عصام عبدالفتاح: ما حدث في التحكيم المصري إهانة ولا أنوي العودةأكد عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام السابق والمحاضر الدولي، أن موقفه ثابت ولن يتواجد في أي منصب داخل لجنة الحكام بالكرة المصرية.

مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »

ماذا قدم فاران خلال مسيرته قبل اعتزاله ؟تستعرض بوابة الوفد الالكترونية أرقام الدولي رافاييل فاران بعد اعلان اعتزال كرة القدم، بعد مسيرة استمرت لأكثر من 14 عامًا، نظرا لتعرضه للعديد من الإصابات المتكررة.

مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »

مصدر مقرب من حزب الله: انقطاع الاتصال مع حسن نصر الله بعد غارات ضاحية بيروتمصدر مقرب من حزب الله: انقطاع الاتصال مع حسن نصر الله بعد غارات ضاحية بيروت

مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »

ميشيل مساك متسابق برنامج كاستنج: سعيد باختيارى ونجاحى في الخطوة المقبلةقال الفنان الشاب ميشيل مساك المتسابق ببرنامج كاستينج لـ' اليوم السابع' أنه سعيد للغاية باختيار لجنة التحكيم بقيادة المخرج عمرو سلامة، خاصة بعد استكماله للمرحلة المقبلة

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »