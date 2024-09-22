منى أنيس: نوارة نجم كاتبة متميزة يجب أن تصبح روائية

أحمد فهمي عن منتقديه على السوشيال ميديا: كنت برد عليهم.. لكنني حاليًا هادئالحالة الصحية في أسوان .. انتشار النزلات المعوية والحكومة تكثف البحث عن الأسبابنشر في: السبت 21 سبتمبر 2024 - 9:10 م | آخر تحديث: السبت 21 سبتمبر 2024 - 9:11 م

أكدت الكاتبة والناقدة منى أنيس، أن نوراة نجم كاتبة متمكنة وتعتمد على مكتبة كبيرة من الأدب الإنجليزي، مؤكدة أنه يجب أن تصبح روائية لأنها تملك المقومات لذلك، وأنها تملك التراث والفانتازيا وتجيد اللعب الروائي. جاء ذلك خلال وقائع فعاليات مناقشة رواية"لقد تم حظرك"، للكاتبة نوارة نجم والصادرة عن دار الشروق، ويناقشها الكاتب والروائي السوداني حمور زيادة، بمبنى قنصلية بوسط البلد.

وأضافت منى أنيس أن رواية"لقد تم حظرك" جعلتها تشعر ب"الذهول"، مشيرة إلى أن الفانتازيا التي استخدمتها نوارة نجم، تشبه فانتازيا فيليني، بالإضافة إلي النهاية الكرنفالية، مؤكدة أن الرواية وضعت يدها على توتر المجتمع بشكل فانتازي. جدير بالذكر أن ندوة"لقد تم حظرك" جاءت بحضور الأستاذة أميرة أبو المجد العضو المنتدب بدار الشروق، الكاتب الدكتور عماد أبو غازي وزير الثقافة الأسبق، السفيرة ليلى بهاء الدين، الكاتبة منى أنيس، الأستاذة نانسي حبيب مسئول النشر بدار الشروق، الكاتب الصحفي أسامة فطين، الكاتبة سمر علي، الكاتبة هبة عبد العليم، الكاتب شريف العصفوري، الكاتبة دينا الحمامي، الأستاذ عمرو عز الدين مسؤول التسويق بدار الشروق، الكاتبة آية طنطاوي، الكاتبة منى عبد الوهاب، ومجموعة كبيرة من القراء والمثقفين.

منى أنيس نوارة نجم رواية لقد تم حظرك الأدب الفانتازيا

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