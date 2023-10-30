منع الرئيس السابق للاتحاد الإسباني من المشاركة في أي نشاط كروي ثلاث سنوات

وتتعلق هذه القضية بالأحداث التي وقعت خلال نهائي كأس العالم للسيدات يوم 20 اغسطس الماضي والتي تم على إثرها فرض عقوبة إيقاف مؤقت بحق روبياليس لفترة مبدئية تمتد لتسعين يوماً.

وأخطرت اللجنة التأديبية روبياليس اليوم بتفاصيل هذا القرار، والذي بموجبه فإن أمام روبياليس عشرة أيام ليتقدم بطلب للحصول على حيثيات الحكم ، مع العلم أن القرار خاضع لإمكانية الاستئناف أمام لجنة الإستئناف بالفيفا.

وجدد الإتحاد الدولي لكرة القدم التأكيد على التزامه المطلق باحترام نزاهة جميع الأشخاص، والحرص على تطبيق قواعد السلوك اللائق الأساسية.

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