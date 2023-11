منظمة الصحة العالمية تشيد باستقبال مصر للجرحى الفلسطينيين

وكان قد تم الإعلان عن رفع السعة الاستعابية لمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية استعدادًا لاستقبال المرضى من الأشقاء بفلسطين، وذلك بالإضافة إلى استقبال مستشفى العريش لعدد من الحالات منذ صباح اليوم.هلا رشدي عن حملة المقاطعة: مفيش عودة بمشيئة الله

MOBTADA: منظمة الصحة العالمية تشيد باستقبال مصر للجرحى الفلسطينيينأفادت قناة 'إكسترا نيوز'، في نبأ عاجل لها، أن منظمة الصحة العالمية تشيد بقرار مصر باستقبال الجرحى الفلسطينيين في مستشفى العريش.

