منظمة بريطانية: عدد ضحايا الأطفال بغزة تجاوز الذين قتلوا في مناطق النزاع منذ 2019

حول العالم - في تقرير نشرته على موقعها الرسمي - إلى أن ما لا يقل عن 3257 طفلا قُتلوا في قطاع غزة منذ اندلاع الصراع في السابع من أكتوبر الجاري، وهو أعلى من عدد الأطفال الذين يقتلون سنويا في النزاعات المسلحة في 24 دولة منذ عام 2019.وأوضحت المنظمة أن الأطفال يشكلون أكثر من 40% من 7703 أشخاص قتلوا في غزة، وأكثر من ثلث إجمالي الوفيات في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة ..

ومع افتراض وجود ألف طفل آخرين في عداد المفقودين في غزة مدفونين تحت الأنقاض، فمن المرجح أن يكون عدد القتلى أعلى من ذلك بكثير.المحتلة"أدت ثلاثة أسابيع من العنف إلى انتزاع الأطفال من عائلاتهم وتمزق حياتهم بمعدل لا يمكن تصوره.. إن الأرقام مروعة، ومع استمرار العنف وتوسعه في غزة في الوقت الحالي، لا يزال العديد من الأطفال معرضين لخطر جسيم".الجيش الإسرائيلي يقصف محيط المستشفى التركي بغزة

منظمة بريطانية: عدد شهداء أطفال غزة تجاوز ضحايا مناطق النزاع بالعالم منذ2019قالت منظمة 'أنقذوا الأطفال' البريطانية إن عدد الأطفال الذين أعلن أنهم قتلوا جراء الحرب فى غزة خلال ثلاثة أسابيع فقط تجاوز العدد السنوى للأطفال الذين قتلوا فى مناطق النزاع فى العالم منذ عام 2019. اقرأ أكثر ⮕

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بعد الغزو البري.. منظمة الصحة العالمية تجدد دعوتها لوقف إطلاق النار في غزةمنظمة الصحة العالمية تدعو لوقف إطلاق النار بغزة اقرأ أكثر ⮕

بلغات العالم.. أطفال مصر يدعمون القضية الفلسطينية: اوقفوا الإبادة في غزة'أوقفوا قتل الأطفال'، هذه الجُملة التي نسمعها منذ بداية الحرب الصهيونية ضد المدنيين في قطاع غزة، من الكبار والصغار، أطفال مصر الذين يتبارون للتعبير عن رأيهم اقرأ أكثر ⮕

جثث تحت الأنقاض.. ارتفاع عدد ضحايا 'منزل شندويل' المنهار في سوهاججثث تحت الأنقاض ارتفاع عدد ضحايا منزل شندويل المنهار في سوهاج | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

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