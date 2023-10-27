منظمة التعاون الإسلامي تدعو للإسراع في تقديم المساعدات العاجلة للشعب الفلسطيني

أعلنت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، مساء اليوم الجمعة 27 أكتوبر، عن أنها تتابع الأحداث المأساوية الجارية في فلسطين نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والذي خلف وراءه آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من الجرحى والمصابين والمفقودين تحت الأنقاض، حسبما أفادت وكالة"وفا" الفلسطينية.
وأضافت التعاون الإسلامي، في بيان صدر عنها، أنها تتابع أيضا انهيار مئات المباني والبنية التحتية، وانقطاع الماء والكهرباء ونفاذ الوقود والدواء، فضلا عن النزوح الداخلي للشعب الفلسطيني تفاديا للقصف العشوائي.
وأشادت الأمانة العامة، بالدور الهام الذي تقوم به الدول الأعضاء في تقديم الإمدادات الغذائية والطبية والعينية، والاستجابة للاحتياجات الضرورية اللازمة لدعم صمود الشعب الفلسطيني في هذه المحنة الإنسانية الكبرى. headtopics.com
وأعربت عن أملها في استمرار تضامن دول المنظمة مع الشعب الفلسطيني لتقديم أقصى ما يمكن من مساعدات للتخفيف من آثار الكارثة الانسانية الراهنة، داعية الدول الأعضاء وأجهزة المنظمة ومؤسساتها العاملة في الشأن الإنساني، والمنظمات الانسانية في العالم الإسلامي بالإسراع في تقديم المساعدات العاجلة للشعب الفلسطيني لمساعدته في مواجهة الكارثة الإنسانية التي خلفها العدوان البربري الإسرائيلي ضد المدنيين العزل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ومنذ صباح يوم السبت 7 أكتوبر، شنت المقاومة الفلسطينية هجمات استهدفت الداخل الإسرائيلي، كما قصف المقاومة مستوطنات غلاف غزة بآلاف الصواريخ التي استهدفت مواقع عديدة في المستوطنات الإسرائيلية، ورد الاحتلال الإسرائيلي بقصف قطاع غزة، والذي تم بشكل واسع ومكثف. headtopics.com
ومنذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة وصل عدد الشهداء الفلسطينيين إلى الآلاف في حصيلة تزداد بشكل كبير يوميا، بينما واصل جيش الاحتلال استهداف المدنيين والمستشفيات والكنائس وأي مكان يمكن أن يحتمي به سكان القطاع.
واعتبر بنيامين نتنياهو، في أول خطابٍ له بعد اندلاع المواجهات، أن ما حدث يوم السبت 7 أكتوبر هو يوم قاسٍ غير مسبوق في إسرائيل، لتبدأ إسرائيل في قصف مكثف على القطاع