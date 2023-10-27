منظمة الصحة العالمية تفقد الاتصال بموظفيها في غزة بعد انقطاع الاتصالات والإنترنت

سوابق وأسباب عملية.. لماذا لا يمكن لأحد التشكيك في أعداد ضحايا غزة؟ذكرى رحيل عميد الأدب العربي.. طه حسين صاحب المشروع الثقافي والفكري الرائدمندوب فلسطين بالجامعة العربية عن أحداث غزة: 2.3 مليون شخص يتم إبادتهم وسط الأمة العربيةذكر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن منظمة الصحة العالمية لم تعد على اتصال بموظفيها ومنشآتها الصحية وشركائها الآخرين في قطاع غزة المحاصر.

وكتب تيدروس اليوم الجمعة على موقع إكس، المعروف سابقًا باسم تويتر يقول"هذا الحصار يجعلني أشعر بقلق بالغ على سلامتهم والمخاطر الصحية المباشرة للمرضى الضعفاء".اسرائيل

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