منظمة بريطانية: عدد شهداء أطفال غزة تجاوز ضحايا مناطق النزاع بالعالم منذ2019

قالت منظمة "أنقذوا الأطفال" البريطانية إن عدد الأطفال الذين أعلن أنهم قتلوا جراء الحرب فى غزة خلال ثلاثة أسابيع فقط تجاوز العدد السنوى للأطفال الذين قتلوا فى مناطق النزاع فى العالم منذ عام 2019.

وأشارت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الطفل حول العالم - فى تقرير نشرته على موقعها الرسمى - إلى أن ما لا يقل عن 3257 طفلا قُتلوا في قطاع غزة منذ اندلاع الصراع فى السابع من أكتوبر الجارى، وهو أعلى من عدد الأطفال الذين يقتلون سنويا في النزاعات المسلحة في 24 دولة منذ عام 2019.

وأوضحت المنظمة أن الأطفال يشكلون أكثر من 40% من 7703 أشخاص قتلوا في غزة، وأكثر من ثلث إجمالي الوفيات في جميع أنحاء الأراضى الفلسطينية المحتلة .. ومع افتراض وجود ألف طفل آخرين فى عداد المفقودين في غزة مدفونين تحت الأنقاض، فمن المرجح أن يكون عدد القتلى أعلى من ذلك بكثير. headtopics.com

وقال جيسون لي، مدير منظمة أنقذوا الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة " أدت ثلاثة أسابيع من العنف إلى انتزاع الأطفال من عائلاتهم وتمزق حياتهم بمعدل لا يمكن تصوره.. إن الأرقام مروعة، ومع استمرار العنف وتوسعه في غزة في الوقت الحالي، لا يزال العديد من الأطفال معرضين لخطر جسيم".الأرصاد: شبورة مائية حتى نهاية الأسبوع تكون كثيفة وقد تصل للضباب بعض الأيامالأهلي يستقر على تجديد عقد عمرو السولية موسمين لـ2026حفل الكرة الذهبية..

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