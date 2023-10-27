منظمة الصحة العالمية: فقدنا الاتصال بموظفينا فى غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها، أن منظمة الصحة العالمية تقول إنها فقدت الاتصال بموظفيها في غزة وبالمرافق الصحية وكل شركائنا في المجال الإنساني

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، قالت إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، قطعت بشكل كامل الإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، وذلك فى الوقت التى تتحدث فيها تقارير إعلامية عن بدء المتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا..

الهلال الأحمر الفلسطيني: فقدنا الاتصال بجميع طواقمنا في غزةالهلال الأحمر الفلسطيني فقدنا الاتصال بجميع طواقمنا في غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

الهلال الأحمر الفلسطيني: فقدنا الاتصال بجميع طواقمنا في غزةالهلال الأحمر الفلسطيني فقدنا الاتصال بجميع طواقمنا في غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

الصحة العالمية: قطاع غزة بحاجة لإدخال أكثر من 200 شاحنة يومياقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير، إن الوضع في قطاع غزة مأساوي. اقرأ أكثر ⮕

تركيا: جهود منظمة الصحة العالمية بشأن غزة غير كافيةتركيا جهود منظمة الصحة العالمية بشأن غزة غير كافية | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

الصحة العالمية: 7028 حالة وفاة فى غزة وندعو لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانيةقال الدكتور ريتشارد بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن عدد الوفيات فى غزة بلغ حتى الآن، وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية إلى 7028 حالة. اقرأ أكثر ⮕

الصحة العالمية تحذر من بقاء الجثث تحت الأنقاض فى غزةقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير، إن الوضع مأساوي في غزة جراء القصف المتواصل، مؤكدا أنهم بحاجة لإدخال أكثر من 200 شاحنة مساعدات لقطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕