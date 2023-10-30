منظمة الصحة العالمية تتوقع ظهور جائحة جديدة

توقع تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، أن العالم سيشهد ظهور جائحات جديدة في المستقبل. ويدعو مدير المنظمة العالمية البشر إلى الاستعداد لمواجهة المرض الخطير القادم دون ذعر أو إهمال، وفقا لوكالة فيستي. رو الروسية. ووفقا له، ما يقلق العلماء حاليا سؤال واحد: "متى سيحدث هذا". ويقول: "لا يمكن أن نسمح بتكرار أخطاء الماضي. لذلك تتفاوض الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية حاليا.

ويجري إعداد اتفاق جديد بشأن الوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها، وإدخال تعديلات على اللوائح الصحية". وبالمناسبة قد تكون الجائحة المقبلة أسوأ من "كوفيد-19"، حيث أن مسبب المرض الجديد سيكون قادرا على المساهمة بنشاط في تقليل عدد سكان العالم. ومن جانبه يقول الدكتور فلاديسلاف جيمتشوغوف أخصائي أمراض المناعة والأمراض المعدية محذرا: "تطور الميكروبات لم ينته بعد، بل هو مستمر ولن يتوقف.

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