مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان: إسرائيل انتهكت كافة المواد المنظمة لاتفاقية جنيف

عام 1967، رغم أنه يفترض أنها عضو بالأمم المتحدة وموقعة على الاتفاقية.وطالب "خريشة" خلال حواره مع "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، الدول الأطراف في اتفاقية جنيف باعتبارها الطرف الثالث في الاتفاقية بإلزام إسرائيل باحترام هذه القواعد، بل واتخاذ إجراءات ضدها وفق بنود الاتفاقية.

وأضاف مندوب فلسطين الدائم لمجلس حقوق الإنسان "يبدو أن اتفاقيات قانون الحرب التي صدرت من محكمة العدل الدولية في لاهاي عام 1907 يراد لها أن يتم تنفيذها فقط في أوكرانيا تجاه العملية العسكرية الروسية، لكن عندما يتعلق الأمر بإسرائيل نجد موقفًا معيبًا ومخجلًا وغير مقبول من كثير من الدول التي تدعى بأنها حامية حقوق الإنسان، فهي ازدواجية معايير تقتل كل المنظومة القانونية الدولية رويدًا رويدًا".

مسؤول فلسطيني: اللجنة الدولية المستقلة تحقق في الانتهاكات الإسرائيليةإبراهيم خريشة مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان يؤكد أن دولة الاحتلال الإسرائيلي انتهكت الـ149 مادة باتفاقية جنيف الرابعة، مشددًا على أنها عليها التزامات، وبخاصة اقرأ أكثر ⮕

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القاهرة الإخبارية.. مندوب فلسطين: إسرائيل انتهكت كافة مواد اتفاقية جنيفقال السفير إبراهيم خريشة، مندوب فلسطين الدائم لمجلس حقوق الإنسان، إن إسرائيل انتهكت الـ149 مادة المُنظمة لاتفاقية جنيف الرابعة لحقوق الإنسان، وتنصلت من التزاماتها القانونية منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967، رغم أنه يفترض أنها عضو بالأمم المتحدة وموقعة على الاتفاقية. اقرأ أكثر ⮕