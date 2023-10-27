مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان يطالب بمحاسبة إسر ائيل على انتهاكاتها في غزة

وطالب"خريشة" خلال حواره مع"القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، الدول الأطراف في اتفاقية جنيف باعتبارها الطرف الثالث في الاتفاقية بإلزام إسرائيل باحترام هذه القواعد، بل واتخاذ إجراءات ضدها وفق بنود الاتفاقية.

وأضاف مندوب فلسطين الدائم لمجلس حقوق الإنسان"يبدو أن اتفاقيات قانون الحرب التي صدرت من محكمة العدل الدولية في لاهاي عام 1907 يراد لها أن يتم تنفيذها فقط في أوكرانيا تجاه العملية العسكرية الروسية، لكن عندما يتعلق الأمر بإسرائيل نجد موقفًا معيبًا ومخجلًا وغير مقبول من كثير من الدول التي تدعى بأنها حامية حقوق الإنسان، فهي ازدواجية معايير تقتل كل المنظومة القانونية الدولية رويدًا رويدًا".

وعبر عن أسفه من أن الإرادة الدولية لم تستطع التوصل إلى قرار في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، في ظل ما ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي من عمليات إبادة جماعية وتطهير عرقي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. headtopics.com

وطالب"خريشة" المدعي العام للجنائية الدولية ببدء التحقيق الفوري ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها في غزة، غير أن تل أبيب تعتبر نفسها فوق القانون تحت حماية الولايات المتحدة الأمريكية.

مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان: جيش الاحتلال ينفذ عمليات تطهير عـرقى لشعبناأكد مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان، أن الإرادة الدولية لم تستطع التوصل إلى قرار فى مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بقطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

مسؤول فلسطيني: اللجنة الدولية المستقلة تحقق في الانتهاكات الإسرائيليةإبراهيم خريشة مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان يؤكد أن دولة الاحتلال الإسرائيلي انتهكت الـ149 مادة باتفاقية جنيف الرابعة، مشددًا على أنها عليها التزامات، وبخاصة اقرأ أكثر ⮕

مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان: إسرائيل انتهكت كافة المواد المنظمة لاتفاقية جنيفقال السفير إبراهيم خريشة مندوب فلسطين الدائم لمجلس حقوق الإنسان، إن إسرائيل انتهكت الـ 149 مادة المنظمة لاتفاقية جنيف الرابعة لحقوق الإنسان، وتنصلت من التزاماتها القانونية منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية اقرأ أكثر ⮕

روسيا والصين تستخدم حق النقض ضد مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن بشأن غزة.. وفشل النص المنافس الذي قدمته موسكومجلس الأمن، فلسطين، غزة، روسيا، موسكو، الولايات المتحدة، أمريكا، مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن بشأن غزة، قرار امريكي بشأن غزة، الصين، الحرب علي فلسطين، وقف الحرب علي فلسطين، قرار وقف الحرب، اقرأ أكثر ⮕

مجلس الأمن الدولي يفشل مرة أخرى في وقف الحرب علي فلسطين ويرفض القرارات الأمريكية والروسيةمجلس الأمن، الحرب، الحرب علي فلسطين، إسرائيل، العدو الإسرائيلي، القرارات الأمريكية، القرارات الأمريكية والروسية، مجلس الأمن الدولي، الحرب علي غزة، الحرب في غزة، وقف الحرب علي فلسطين، الحرب علي فلسطين، اقرأ أكثر ⮕

مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: على إسرائيل إيقاف الحرب وإنقاذ الفلسطينيين في غزةأفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل أن مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يقول على إسرائيل إيقاف الحرب وإنقاذ المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة اقرأ أكثر ⮕