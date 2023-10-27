مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة معترضة على قرار يدعو إلى هدنة إنسانية في غزة: لم يشر إلى حماس والأسرى

سوابق وأسباب عملية.. لماذا لا يمكن لأحد التشكيك في أعداد ضحايا غزة؟ذكرى رحيل عميد الأدب العربي.. طه حسين صاحب المشروع الثقافي والفكري الرائدأبو الغيط يُرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى هدنة إنسانية فورية في غزةشرق أوسطتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا غير ملزم يطالب"بهدنة إنسانية فورية وثابتة ومستدامة" في غزة.

وطرحت الوثيقة التي دعت إليها الأردن للتصويت في جلسة طارئة لمناقشة الحرب المستمرة منذ نحو ثلاثة أسابيع بين إسرائيل وحركة حماس التي تحكم غزة والتي بدأت بعد هجوم واسع النطاق لحماس في 7 أكتوبر. وتطلب القرار الحصول على أغلبية الثلثين لتمريره. وفي النهاية، صوتت 120 دولة لصالح القرار و14 دولة ضده، مع امتناع 45 دولة عن التصويت، من بينها ألمانيا.وأشارت السفيرة الأمريكية ليندا توماس جرينفيلد، إلى أن القرار لم يشر إلى حماس بالاسم، وكذلك لم يذكر الرهائن الذين احتجزهم المسلحون.

وأضافت جرينفيلد في المناقشات الماراثونية التي بدأت أمس الخميس، أن:"هذه إغفالات للشر، إنها توفر غطاء لوحشية حماس وتقويها، ولا ينبغي لأي دولة عضو أن تسمح بحدوث ذلك".

اقرأ أكثر:

Shorouk_News »

أبو الغيط يُرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعى لهدنة إنسانية بغزةرحب أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، بنجاح الجمعية العامة للأمم المتحدة في تبني قرار يدعو إلى هدنة إنسانية فورية في غزة، تُفضي إلى وقف للأعمال العدائية اقرأ أكثر ⮕

أول تعليق من الجامعة العربية على دعوة الأمم المتحدة لهدنة إنسانية فورية بغزةرحب أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، بنجاح الجمعية العامة للأمم المتحدة في تبني قرار يدعو إلى هدنة إنسانية فورية في غزة اقرأ أكثر ⮕

الجمعية العامة للأمم المتحدة توافق على مشروع القرار العربى بشأن الأوضاع فى غزةدعت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء اليوم الجمعة، بأغلبية ساحقة إلى هدنة إنسانية في غزة. اقرأ أكثر ⮕

مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة: حماس تروع إسرائيل وتستخدم المدنيين دروعًا بشريةمندوبة أمريكا بالأمم المتحدة حماس تروع إسرائيل وتستخدم المدنيين دروع ا بشرية | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة: حماس تروع إسرائيل وتستخدم المدنيين دروعًا بشريةمندوبة أمريكا بالأمم المتحدة حماس تروع إسرائيل وتستخدم المدنيين دروع ا بشرية | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة: يجب التنديد بأفعال حماس فهي تريد إبادة اليهودمندوبة أمريكا بالأمم المتحدة يجب التنديد بأفعال حماس فهي تريد إبادة اليهود | مصراوى اقرأ أكثر ⮕