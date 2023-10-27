مندوب مصر لدى الأمم المتحدة: الاجتياح البري لغزة بدأ بالفعل

سوابق وأسباب عملية.. لماذا لا يمكن لأحد التشكيك في أعداد ضحايا غزة؟ذكرى رحيل عميد الأدب العربي.. طه حسين صاحب المشروع الثقافي والفكري الرائدأبو الغيط يُرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى هدنة إنسانية فورية في غزةنشر في: الجمعة 27 أكتوبر 2023 - 11:15 م | آخر تحديث: الجمعة 27 أكتوبر 2023 - 11:15 م

قال السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إن الاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة بدأ بالفعل. وأضاف خلال مؤتمر صحفي للمجموعة العربية بالأمم المتحدة، مساء الجمعة، أن عدد الضحايا تخطى سبعة آلاف شهيد قبل بدء الاجتياح البري.

وعبر عن التخوف من زيادة أعداد الشهداء في قطاع غزة، مبديا كل التضامن مع الفلسطينيين الأبي والصامد على أرضه. ونوه بأن الشعب الفلسطيني يحارب من أجل قضيته العادلة بدعم عربي وإسلامي، ومن 120 دولة في الأمم المتحدة، وذلك في إشارة إلى الدول التي صوتت لصالح قرار الدعوة لهدنة إنسانية في غزة. headtopics.com

وشدد على ضرورة إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي عند مسئولياتها، مؤكدا حتمية تطبيق القانون الدولي الإنساني. وفي وقت سابق من مساء الجمعة (بتوقيت القاهرة)، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، القرار الذي تقدمت به المملكة الأردنية الهاشمية باسم المجموعة العربية، والذي يطالب بهدنة إنسانية في غزة، وذلك بعد فشل مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى توافق بشأن الأزمة.رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي: هجوم 7 أكتوبر ضربة أوجعت إسرائيل

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