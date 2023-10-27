مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: مجلس الأمن «لم يرتق» لمسئوليته بشأن الوضع في غزة

قال مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، رياض منصور، مساء اليوم الجمعة 27 أكتوبر، عبر قناة"العربية" الإخبارية، إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لم يرتق لمسئوليته بشأن الوضع في غزة.وتابع مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، أن الجمعية العامة دعت لدخول فوري للمساعدات إلى قطاع غزة المحاصر.

ومنذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة وصل عدد الشهداء الفلسطينيين إلى الآلاف في حصيلة تزداد بشكل كبير يوميا، بينما واصل جيش الاحتلال استهداف المدنيين والمستشفيات والكنائس وأي مكان يمكن أن يحتمي به سكان القطاع.

واعتبر بنيامين نتنياهو، في أول خطابٍ له بعد اندلاع المواجهات، أن ما حدث يوم السبت 7 أكتوبر هو يوم قاسٍ غير مسبوق في إسرائيل، لتبدأ إسرائيل في قصف مكثف على القطاع وقال نتنياهو، في كلمةٍ له،"هذا يوم قاسٍ لنا جميعًا"، مضيفًا:"ما حدث اليوم لم يسبق له مثيل في إسرائيل وسننتقم لهذا اليوم الأسود". headtopics.com

وأشار نتنياهو إلى أن حركة حماس مسؤولة عن سلامة الأسرى، مضيفًا أن إسرائيل ستصفي حساباتها مع كل من يلحق بهم الأذى، وذلك حسب قوله. وشهد يوم 17 أكتوبر نقطة فاصلة بعدما أقدم الاحتلال الإسرائيلي على ضرب مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة في جريمة سقط فيها مئات الشهداء من الجانب الفلسطيني.القاهرة الإخبارية: سقوط جسم غريب بالقرب من محطة كهرباء نويبع

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