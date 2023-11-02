مندوب روسيا بالأمم المتحدة: إسرائيل ليس لها الحق فى الدفاع عن النفس 'لأنها دولة احتلال'

وجدد المندوب الروسي - خلال كلمته أمام الجلسة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فلسطين، حسبما أوردت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - دعوة روسيا لوقف إراقة الدماء في الشرق الأوسط؛ تجنبا لتوسع نطاق الأزمة إلى المنطقة بأكملها، مشددا على أهمية العمل على حل دبلوماسي لهذه الأزمة.. قائلا "من الضروري وقف إراقة الدماء ومنع الأزمة من اجتياح المنطقة بأكملها. وإلا فإن الصراع لن يتوقف أبدا".

ودعا إلى السماح للوسطاء بالعمل على إيجاد حل دبلوماسي، بما في ذلك الإفراج السريع عن "المحتجزين"، قائلا :" عاجلا أم آجلا، سيتعين سلك هذا المسار وهو الحل دبلوماسي، ولكن السؤال كم من الأبرياء سيموتون خلال ذلك الوقت".

وتحدث المندوب الروسي عن مسئولية الولايات المتحدة عن ما آلت إليه الأوضاع في الشرق الأوسط، وأرجع ذلك إلى "فشل السياسات الأمريكية"، وقال إن "مهمتهم (الولايات المتحدة) تتمثل - أيضا - في محاولة دفع مجلس الأمن نحو إضفاء الشرعية على العملية البرية الإسرائيلية في غزة".واستذكر المندوب الروسي بـ"الوضع في المنطقة غير المأهولة في ليبيا خلال عام 2011؛ فلم يكن من الصعب على زملائنا الغربيين تفسير ذلك بقرار مجلس الأمن 1973 لصالحهم وشن العدوان على ليبيا".

وقال إنه على الرغم من إدانة قتل "المدنيين الإسرائيليين والأجانب"، الا أن روسيا الاتحادية لا يمكنها غض الطرف عن الانتهاكات الصارخة للقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، مضيفا أن "أحياء بأكملها تم تسويتها بالأرض".بالعلم والكوفية الفلسطينية.. جماهير الأهلى تدعم غزة قبل مباراة صن داونز..

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