مندوب مصر بالأمم المتحدة: لا توجد دولة فوق القانون الدولي حتى إسرائيل

قال مندوب مصر بالأمم المتحدة، أسامة عبد الخالق، مساء اليوم الجمعة 27 أكتوبر، إنه لا توجد أي دولة فوق القانون الدولي حتى إسرائيل.

وأضاف عبدالخالق، أن الجمعية العامة تساند الحق العربي وتدعو لوقف إطلاث النار وترفض التهجير القصري في غزة. وتابع أسامة، أن مساندة الحق الفلسطيني هي لحظة لممارسة العمل، وأن الاجتياح البري بدأ اليوم، وعدد الضحايا يتزايد.ومنذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة وصل عدد الشهداء الفلسطينيين إلى الآلاف في حصيلة تزداد بشكل كبير يوميا، بينما واصل جيش الاحتلال استهداف المدنيين والمستشفيات والكنائس وأي مكان يمكن أن يحتمي به سكان القطاع.

واعتبر بنيامين نتنياهو، في أول خطابٍ له بعد اندلاع المواجهات، أن ما حدث يوم السبت 7 أكتوبر هو يوم قاسٍ غير مسبوق في إسرائيل، لتبدأ إسرائيل في قصف مكثف على القطاع وقال نتنياهو، في كلمةٍ له،"هذا يوم قاسٍ لنا جميعًا"، مضيفًا:"ما حدث اليوم لم يسبق له مثيل في إسرائيل وسننتقم لهذا اليوم الأسود". headtopics.com

وأشار نتنياهو إلى أن حركة حماس مسؤولة عن سلامة الأسرى، مضيفًا أن إسرائيل ستصفي حساباتها مع كل من يلحق بهم الأذى، وذلك حسب قوله. وشهد يوم 17 أكتوبر نقطة فاصلة بعدما أقدم الاحتلال الإسرائيلي على ضرب مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة في جريمة سقط فيها مئات الشهداء من الجانب الفلسطيني.حادث طابا | الصور الأولى لحادث سقوط صاروخ على مبنى إسعاف وسكن لمستشفى

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