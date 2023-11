مندوب روسيا بالأمم المتحدة: موسكو تدعو إلى وقف سفك الدماء في فلسطين على الفور

وقال نيبينزيا:"أولا وقبل كل شيء، من الضروري وقف سفك الدماء ومنع الأزمة من اجتياح المنطقة بأكملها. وإلا فلن يتوقف الصراع أبدا"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء. ودعا نيبينزيا أيضا إلى"السماح للوسطاء بالعمل على إيجاد حل دبلوماسي، بما في ذلك الإفراج الفوري عن الرهائن".

