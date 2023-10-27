مندوب فلسطين: الجمعية العامة للأمم المتحدة البيت الأوسع المدافع عن العدل

أضاف مندوب فلسطين في الأمم المتحدة خلال مؤتمر صحفي، بعد اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار عربي بشأن وقف العنف في غزة، عرضته قناة"القاهرة الإخبارية"، قائلًا «المشروع العربي في جوهره من البداية ونحن نقول نريد وقت العدوان، ووقف إطلاق النار فورًا، ونريد إدخال المساعدات الإنسانية بكميات كافية فورًا، ونريد وقف الترحيل القصري فورًا».

أضاف مندوب فلسطين في الأمم المتحدة خلال مؤتمر صحفي، بعد اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار عربي بشأن وقف العنف في غزة، عرضته قناة"القاهرة الإخبارية"، قائلًا «المشروع العربي في جوهره من البداية ونحن نقول نريد وقت العدوان، ووقف إطلاق النار فورًا، ونريد إدخال المساعدات الإنسانية بكميات كافية فورًا، ونريد وقف الترحيل القصري فورًا».

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