مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: يجب وقف إراقة دماء الأبرياء وإدخال المساعدات الإنسانية

المرصد السوري: ميليشيات موالية لإيران تشن هجمات جديدة على القواعد الأمريكية في سوريامطالبات عبر مواقع التواصل لشبكات الهواتف المصرية بدعم غزة بالإنترنت والاتصالاتنشر في: السبت 28 أكتوبر 2023 - 1:03 ص | آخر تحديث: السبت 28 أكتوبر 2023 - 1:09 ص

قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، إن موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ بالإجماع على مشروع القرار العربي مساء اليوم؛ قرار في غاية الأهمية، مشيرا إلى دعوة الجمعية إلى وقف العدوان الإسرائيلي الفوري على قطاع غزة.

وأضاف خلال تصريحات لـ «العربية» مساء الجمعة، أن مشروع القرار يدعو إلى السماح بعبور المساعدات الإنسانية بما يلبي احتياجات سكان القطاع، إلى جانب وقف التهجير القسري وحماية السكان المدنيين، لا سيما بعد فشل مجلس في تحمل مسئوليته تجاه وقف العدوان. headtopics.com

وتابع أن قرار الجمعية يرقى إلى مستوى قرارات مجلس الأمن، لافتا إلى اعتماد المشروع بأغلبية ساحقة بالحصول على 120 صوتا في مقابل رفض 14 دولة، موضحا أن جوهر القرار يدور حول وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات ووقف التهجير.

وأوضح أن الضغط يتزايد على دولة الاحتلال ومجلس الأمن؛ من أجل وقف الحرب معقبا: «سنعول على القرار ونطرق أبواب مجلس الأمن مرة أخرى؛ لمطالبتهم بتحمل المسئولية بتطبيق القرار، ووقف إسرائيل عند حدها وإلزامها بالإرادة الدولية التي تستهدف وقف إراقة دماء الأبرياء». headtopics.com

وذكر أن قرار اليوم من شأنه تعضيد دور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش؛ لتطبيق دعوته الساعية إلى وقف العدوان وعبور المساعدات الإنسانية إلى القطاع بحد أدنى مئة شاحنة يوميا، مؤكدا أن شن الاحتلال حربه البرية على القطاع؛ يتطلب مضاعفة الجهود؛ لإنقاذ المدنيين الأبرياء.

وثمن وحدة الصف العربية داخل الأمم المتحدة بعد نجاحها في الاستحواذ على الأغلبية الساحقة من الأصوات داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا: «نجحنا في إدارة المعركة وتفكيك الموقف الأوربي المتطابق مع موقف الاحتلال».المرصد السوري: ميليشيات موالية لإيران تشن هجمات جديدة على القواعد الأمريكية في سوريا headtopics.com

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