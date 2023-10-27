مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: يجب أن تنتهي الحرب ضد شعبنا.. فيديو

وأضاف مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي للمجموعة العربية بعد تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعو لهدنة إنسانية في غزة،:"يجب أن تنتهي الحرب ضد شعبنا".

وأضاف مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي للمجموعة العربية بعد تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعو لهدنة إنسانية في غزة،:"يجب أن تنتهي الحرب ضد شعبنا".

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: لماذا يشعر البعض بألم كبير تجاه إسرائيل ويتجاهل ما يعانيه الفلسطينيين؟مندوب فلسطين بالأمم المتحدة لماذا يشعر البعض بألم كبير تجاه إسرائيل ويتجاهل ما يعانيه الفلسطينيين | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: لماذا يشعر البعض بألم كبير تجاه إسرائيل ويتجاهل ما يعانيه الفلسطينيين؟مندوب فلسطين بالأمم المتحدة لماذا يشعر البعض بألم كبير تجاه إسرائيل ويتجاهل ما يعانيه الفلسطينيين | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة باكياً: 3 آلاف طفل و1700 امرأة قتلتهم إسرائيلمندوب فلسطين بالأمم المتحدة باكياً: 3 آلاف طفل و1700 امرأة قتلتهم إسرائيل في حرب الإبادة اقرأ أكثر ⮕

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: ما يجري في غزة جرائم وحشية يجب أن تتوقفأكد مندوب فلسطين في الأمم المتحدة السفير رياض منصور، أن ما يجري في قطاع غزة جرائم وحشية وهمجية ويجب أن تتوقف. اقرأ أكثر ⮕

مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: على إسرائيل إيقاف الحرب وإنقاذ الفلسطينيين في غزةأفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل أن مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يقول على إسرائيل إيقاف الحرب وإنقاذ المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة اقرأ أكثر ⮕

مندوب مصر بالأمم المتحدة: طفح الكيل على ما يجري لأهل فلسطينقال السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر بالأمم المتحدة، في كلمة نقلتها القاهرة الإخبارية، إنه قد طفح الكيل على ما يجري لأهل فلسطين، بسبب العدوان الإسرائيلي هناك. اقرأ أكثر ⮕