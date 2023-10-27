مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: على إسرائيل إيقاف الحرب وإنقاذ الفلسطينيين في غزة

وأضاف مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة أنه لن نقبل مواصلة الحرب وقتل الشعب الفلسطيني ونحن في موقف أفضل بعد تصويت الأمم المتحدة لصالح قرار الهدنة الإنسانية في غزة.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، قالت إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، قطعت بشكل كامل الإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، وذلك فى الوقت التى تتحدث فيها تقارير إعلامية عن بدء المتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا..

مجلس الأمن الدولي يفشل مرة أخرى في وقف الحرب علي فلسطين ويرفض القرارات الأمريكية والروسيةمجلس الأمن، الحرب، الحرب علي فلسطين، إسرائيل، العدو الإسرائيلي، القرارات الأمريكية، القرارات الأمريكية والروسية، مجلس الأمن الدولي، الحرب علي غزة، الحرب في غزة، وقف الحرب علي فلسطين، الحرب علي فلسطين، اقرأ أكثر ⮕

روسيا والصين تستخدم حق النقض ضد مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن بشأن غزة.. وفشل النص المنافس الذي قدمته موسكومجلس الأمن، فلسطين، غزة، روسيا، موسكو، الولايات المتحدة، أمريكا، مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن بشأن غزة، قرار امريكي بشأن غزة، الصين، الحرب علي فلسطين، وقف الحرب علي فلسطين، قرار وقف الحرب، اقرأ أكثر ⮕

مندوب مصر لدى الأمم المتحدة: طفح الكيل على ما يجري لأهل فلسطينمندوب مصر لدى الأمم المتحدة طفح الكيل على ما يجري لأهل فلسطين | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

مندوب مصر لدى الأمم المتحدة: طفح الكيل على ما يجري لأهل فلسطينمندوب مصر لدى الأمم المتحدة طفح الكيل على ما يجري لأهل فلسطين | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: إسرائيل قتلت 7000 مدني في غزة منذ 7 أكتوبرأكد مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، أنّ إسرائيل قتلت نحو 7000 مدني في قطاع غزة بهمجية ووحشية، لافتًا إلى أن إسرائيل تنتهك القوانين الدولية أمام العالم أجمع. اقرأ أكثر ⮕

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: استشهاد 7000 مدني في غزة بينهم 3000 طفلأكد مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، أنّ إسرائيل قتلت نحو 7000 مدني في قطاع غزة بهمجية ووحشية، لافتًا إلى أن إسرائيل تنتهك القوانين الدولية اقرأ أكثر ⮕