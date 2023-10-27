مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: قرارات الجمعية العامة «لا تتمتع بأي شرعية أو أهمية»

قال المندوب الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، مساء اليوم الجمعة 27 أكتوبر، إن قرارات الجمعية العامة لا"تتمتع بأي شرعية أو أهمية"، حسب زعمه.ومنذ قليل، صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار عربي خاص بـ"حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية"، وذلك في ظل العدوان المستمر على قطاع غزة.

واعتبر بنيامين نتنياهو، في أول خطابٍ له بعد اندلاع المواجهات، أن ما حدث يوم السبت 7 أكتوبر هو يوم قاسٍ غير مسبوق في إسرائيل، لتبدأ إسرائيل في قصف مكثف على القطاع وقال نتنياهو، في كلمةٍ له،"هذا يوم قاسٍ لنا جميعًا"، مضيفًا:"ما حدث اليوم لم يسبق له مثيل في إسرائيل وسننتقم لهذا اليوم الأسود".

وأشار نتنياهو إلى أن حركة حماس مسؤولة عن سلامة الأسرى، مضيفًا أن إسرائيل ستصفي حساباتها مع كل من يلحق بهم الأذى، وذلك حسب قوله. وشهد يوم 17 أكتوبر نقطة فاصلة بعدما أقدم الاحتلال الإسرائيلي على ضرب مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة في جريمة سقط فيها مئات الشهداء من الجانب الفلسطيني.القاهرة الإخبارية: سقوط جسم غريب بالقرب من محطة كهرباء نويبع headtopics.com

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