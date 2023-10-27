مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: قرارات الجمعية العامة لا تتمتع بأي شرعية أو أهمية

قال مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، اليوم الجمعة، إن المنظمة الدولية ليس لها شرعية وذلك بعد تبنيها لقرار عربي بشأن وقف الحرب على غزة.

وأكد مندوب إسرائيل أن قرارات الجمعية العامة لا تتمتع بأي شرعية أو أهمية، وذلك بعد أن تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة قرارا غير ملزم، مع قيام إسرائيل بتوسيع عملياتها البرية وقطع الاتصالات في غزة، يدعو إلى هدنة إنسانية فورية في القطاع بأغلبية 120 صوتا.

المقاومة الفلسطينية تطلق صواريخ مضادة للدروع تجاه آليات الاحتلال قرب غزة لوقف الاعتداء الإسرائيلي..مستخدمو X يطالبون إيلون ماسك تزويد غزة بقمر إنترنت صناعي مشروع قرار عربي لوقف إطلاق النار يركز مشروع القرار العربي بخصوص الحرب الإسرائيلية على غزة على هدنة فورية ووقف الأعمال العدائية وإدخال المساعدات الإنسانية. خلال الجلسة شهدت قاعة الأمم المتحدة تصفيق مع فشل التعديل المدعوم من كندا والولايات المتحدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، من شأنه أن يدين صراحة حماس و"احتجاز الرهائن". headtopics.com

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