مندوب مصر لدى الأمم المتحدة: الجمعية العامة تساند الحق العربي وترفض التهجير القسري

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل، أن مندوب مصر لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق، يقول إن الجمعية العامة تساند الحق العربي، وترفض التهجير القسري وتدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، قالت إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، قطعت بشكل كامل الإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، وذلك فى الوقت التى تتحدث فيها تقارير إعلامية عن بدء المتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا..

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مندوب مصر بالأمم المتحدة: القاهرة ترفض التهجير القسري للفلسطينيينقال مندوب مصر بالأمم المتحدة إن مصر ترفض التهجير القسري لحقوق البشر ولا للإبادة الجماعية وكل البشر متساوون، لافتا أننا اخترنا الخيار الأصعب لتكريس عملنا وجهدنا اقرأ أكثر ⮕

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مندوب مصر بالأمم المتحدة: يجب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني القابع تحت الاحتلالقال السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إن القيادة الفلسطينية اقرأ أكثر ⮕

مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: صوتوا لوقف العدوان الإسرائيلى ولوصول المساعدات الإنسانيةأهاب مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، اليوم/الخميس/، بأعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة التصويت لوقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة اقرأ أكثر ⮕

أدانت جرائم الصهاينة والصمت الدولي | منابر مصر تنتفض لنصرة فلسطين : دماء الأبرياء كابوساجتمعت منابر مصر، اليوم الجمعة، على دعم القضية الفلسطينية ورفض محاولات التهجير القسري اقرأ أكثر ⮕