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مندوب مصر بالأمم المتحدة: الجمعية العامة ترفض التهجير القسري للفلسطينيين

 / مصدر: Mobtada

قال السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر بالأمم المتحدة، خلال تصريحات أذاعتها قناة القاهرة الإخبارية، إن الجمعية العامة تساند الحق العربي وترفض التهجير القسري وتدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.

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Mobtada

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف العنف في غزةالقاهرة الإخبارية تنشر أول فيديو لـ موقع سقوط صاروخ طابا

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف العنف في غزةالقاهرة الإخبارية تنشر أول فيديو لـ موقع سقوط صاروخ طابا

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