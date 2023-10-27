مندوب مصر الأممي: 120 دولة ساندت مشروع القرار العربي لوقف العنف بفلسطين

القاهرة الإخبارية.. جوتيريش: سكان غزة سيتكبدون وابلًا من المآسي الإنسانيةقال السفير أسامة عبد الخالق، المندوب المصري في الأمم المتحدة، إن ما حصلنا عليه اليوم في الأمم المتحدة، ورغم الرضا كله على مشروع القرار الذي صدر بأغلبية 120 صوتا، وهي أغلبية لافتة، وتؤكد أن الجمعية العامة تساند الحق العربي وتدعو لوقف إطلاق النار وتدعو لإدخال المساعدات الإنسانية وترفض التهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين من أراضيهم وعلى أراضيهم وتؤكد مساندة الحق الفلسطيني.

وأضاف في مؤتمر صحفي على قناة «القاهرة الإخبارية» أن الأهم هو ليست لحظة للاحتفال، ولكن الأهم هو الاستمرار بنفس الروح والدعوة إلى التنفيذ وتحميل المجتمع الدولي مسؤولياتها، لاسيما أن الاجتياح البري بدأ اليوم عدد الضحايا جاوز 7000 قبل الاجتياح البري ونخشى بزيادة الأعداد.

وتابع: «التضامن كله مع الأشقاء الفلسطينيين والتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يحارب قضيته العادلة بدعم عربي وإسلامي و120 دولة في الأمم المتحدة ونشكر السكرتير العام للأمم المتحدة على وجودهم ودورهم الإنساني ونأمل المزيد وأن تقرأ القوى كلها نتيجة التصويت بصورة جلية وتلزم سلطة الاحتلال بمسؤولياتهاالقاهرة الإخبارية.. جوتيريش: سكان غزة سيتكبدون وابلًا من المآسي الإنسانيةالقاهرة الإخبارية.. headtopics.com

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