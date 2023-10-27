مندوب فلسطين بالجامعة العربية عن أحداث غزة: 2.3 مليون شخص يتم إبادتهم وسط الأمة العربية

سوابق وأسباب عملية.. لماذا لا يمكن لأحد التشكيك في أعداد ضحايا غزة؟ذكرى رحيل عميد الأدب العربي..

وأعرب خلال تصريحات لـ«العربية الحدث» مساء الجمعة، عن شعوره بالحزن والأسى جراء مشاهد الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق الأبرياء على مدار 20 يوما من بدء الحرب على غزة، فضلا عن فرض الحصار الذي شمل قطع إمدادات الكهرباء والمياه والغذاء وأخيرا اليوم الاتصالات والإنترنت.

وتابع: «أصبحنا نرى اليوم إبادة الشعب الفلسطيني على الهواء مباشرة، بعدما فقد العالم أخلاقه وأسس بناء مجتمعه الحضاري»، مؤكدا أن حكومة الاحتلال ليست بحاجة لذرائع أو تبريرات؛ من أجل ارتكاب المجازر بعد استشهاد أكثر من 7 آلاف فلسطيني خلال 20 يوميا. headtopics.com

وأكد أن مجازر الاحتلال بحق الأطفال والنساء؛ ليست دفاعا عن النفس بل إبادة جماعية بكل ما يحمل الوصف من معان، معقبا: «الاحتلال مع الولايات المتحدة يتخطى الخطوط الحمراء للدخول في الفوضى واللا إنسانية وعصور الظلام قبل القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان».

وأضاف أن الشعوب العربية أمام مسئولية تاريخية لنجدة الشعب الفلسطيني، قائلا: «اليوم التاريخ يسجل أن 2.3 مليون فلسطيني يتم إبادتهم وسط الأمة والدول العربية، لا عذر لأحد.. الجميع يرى ويسمع والتاريخ والله يسجل، يجب إنقاذ الشعب الفلسطيني». headtopics.com

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