منحت كلية التربية بالاسماعيلية درجة الدكتوراه للباحثة صفاء السيد علي عقل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق ناقشت كلية ال تربية بالاسماعيلية، جامعة قناة السويس رسالة دكتوراة الفلسفة في ال تربية مناهج وطرق تدريس ال تربية الخاصة للمدرس المساعد صفاء السيد على عقل بعنوان" برنامج قائم على ال تعليم المتمركز حول الحياة لتلبية المتطلبات المهنية وتشكيل مفهوم الذات لدى التلاميذ ذوي ال إعاقة الذهنية بمرحلة التلمذة الصناعية".
وتكونت لجنة الإشراف والحكم والمناقشة من كلا من الأستاذ الدكتور إبراهيم أحمد غنيم أستاذ المناهج وطرق التدريس، ووزير التربية والتعليم الأسبق، كلية التربية - جامعة قناة السويس، والأستاذ الدكتور شعبان حفني شعبان استاذ المناهج وطرق تدريس الرياضيات وعميد الكلية الأسبق، كلية التربية، جامعة قناة السويس ، والأستاذ الدكتور مدحت محمد حسن صالح أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم وعميد الكلية والأستاذ الدكتور السيد فتوح السيد حميدة استاذ المناهج وطرق تدريس التربية الخاصة المساعد بجامعة حلوان والأستاذ الدكتور...
استمرت المناقشة ثلاث ساعات ونصف وقررت اللجنة التوصية بمنح الباحثة صفاء السيد علي عقل تخصص المناهج وطرق التدريس درجة دكتوراة الفلسفة فى التربية بتقدير ممتاز مع التوصية بإرسال الرسالة إلي إلادارة العامة بالتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم والمراكز المعنية داخل الجمهورية. وقد اقترحت الرسالة مشروع عملي يمكن تطبيقه والاستفادة منه من قبل وزارة التربية والتعليم ووزارة التضامن الاجتماعي بشأن تطوير مناهج مدارس التربية الفكرية بمرحلتي الاعداد المهني والتلمذة الصناعية في المجالات المهنية وقدمت خطة لآليات تنفيذ هذا المشروع والمتطلبات اللازمة له.
تربية دكتوراه منهاج تدريس إعاقة
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