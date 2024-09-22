منتدى شباب العالم: منصة لإحداث التغيير وإيجاد حلول للمشكلات العالمية

، فى جميع النسخ السابقة كان يتطرق إلى كل التحديات والقضايا الدولية على صياغة وطرح الحلول والتصورات المستقبلية المتعلقة بها، فضلًا عن مشاركة فعالة فى إطار تمكين الشباب.بنيويورك فى الولايات المتحدة الأمريكية يعتبر محفلًا مهمًا سيُعقد في مقر الأمم المتحدة، مشيرا إلى أنها تتيح خبرة دولية مهمة فى إطار النجاحات التى حققها منتدى شباب العالم على مدار السنوات الماضية.
وأشار الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، إلى أن هناك مساران أساسيان للتحديات العالمية في الوقت الحالى هما، الذكاء الاصطناعى والتغيرات المناخية، كون أنهما يندرج تحتهما الكثير من المناقشات والموضوعات، مشيراً إلى أن مشاركة الشباب فى منتدى شباب العالم يمكنهم من أن يصبحوا قادة المستقبل، فضلا عن مشاركتهم في صياغة الرؤى والحلول الخاصة بالتحديات الدولية.سيدة القطط بالشرقية تحصد ثمار خيرها.. معاش شهرى وتجديد منزلها هدية أعمالها..
منتدى شباب العالم، التحديات العالمية، الذكاء الاصط
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حزب المؤتمر: منتدى شباب العالم منصة دولية رائدة لتمكين الشبابقال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية، إن منتدى شباب العالم أصبح منصة دولية رائدة لتمكين الشباب من جميع أنحاء العالم.
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