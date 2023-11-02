منتخب كمال الأجسام يصل أسبانيا للمشاركة فى بطولة العالم 2023

وتضم البعثة، الحكم الدولى وسكرتير عام لجنة الحكام العليا محمد محسن مشرف عام على البعثة والمدير الفنى للمنتخب أمير معبد ومدرب المنتخب أسامة مدبولى ومدرب المنتخب سيد النسر وبطل ابطال العالم الحاصل على ثلاث ذهبيات العام الماضى أحمد سامى يشارك هذا العام كمدرب للمنتخب و21 لاعبا فى كل فئات البطولة وهم كما يلى 16 لاعبا فى كمال الاجسام والكلاسيك والفيزيك : “سيد النسر، عادل بسيونى، حمدى غانم، عمرو الحديد، أحمد ابوجنه، ياسر عتبه، هانى معتمد، شعبان السيد، وائل يوسف، سعيد بحريه، أحمد طه، سمير قلينى، سراج...
اما فريق الفيتنس تشالنج (تحدى اللياقة البدنية ) يضم 5 لاعبين وحكم وهو اول فريق مصرى كامل يشارك فى بطولة العالم فى هذه الرياضة برئاسة الدكتور عادل فهيم رئيسا للبعثة ويتألف باقى الفريق من الحكم الدولى للفيتنس تشالنج مرام سعيد اول سيدة مصرية وعربية تحصل على شارة التحكيم الدولى فى هذه الرياضة واللاعبين هم "ايمن القاضى، أحمد زهران، حسن بدران، مصطفى العراقى، محمود مستور ".
ومن جانبه أكد الدكتور عادل فهيم، رئيس الاتحاد المصرى لكمال الأجسام، ورئيس الاتحاديين العربى والإفريقى، والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولى، أن هناك التزام كامل من لاعبين المنتخب المصرى والجهاز الفنى ولديهم إصرار وعزيمة لتحقيق الفوز فى هذا الحدث العالمى، مؤكدا ان الهدف من المشاركة تقديم افضل مستوى والفوز بأعلى رصيد من الميداليات والمركز الأول.
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