منتخب ألمانيا للسيدات يحقق أول انتصار له تحت قيادة مدربه هروبيش

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تغلب المنتخب الألماني لكرة القدم للسيدات على منتخب ويلز 5 / 1 في دوري أمم أوروبا، مساء الجمعة، في أول مباراة تحت قيادة المدير الفني المؤقت هورست هروبيش.وافتتحت ليا شولر التسجيل في الدقيقة 25 ثم أضافت هدفها الثاني في الدقيقة 47 بعد أن تعادل منتخب ويلز في الدقيقة 42 عن طريق سيري هولاند.

وسجلت جيوليا جوين الهدف الثالث للمنتخب الألماني في الدقيقة 80 من ركلة جزاء، ثم سجلت شويكي نوسكن، لاعبة منتخب ويلز، الهدف الرابع للمنتخب الألماني بالخطأ في مرمى فريقها في الدقيقة 86 قبل أن تسجل نيكول أنفومي الهدف الخامس للمنتخب الألماني في الدقيقة 88.ويعمل هروبيش كمدرب مؤقت أثناء تواجد مارتينا فوس-تيكلينبورج في أجازة. headtopics.com

وحصلت فوس-تيكلينبورج على أجازة مرضية الشهر الماضي بعدما خرج المنتخب الألماني للمرة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم، التي أقيمت في أستراليا، قبل ما يقرب من شهرين.ولم يتضح بعد ما إذا كانت فوس - تيكلينبورج ستعود لقيادة المنتخب، ويمتد عقدها حتى بطولة أمم أوروبا للسيدات التي تقام في سويسرا في عام 2025.

ولكن تم اعتبار أن عودتها غير مرجحة لبعض الوقت، حيث قيل إن هناك انتقادات داخلية بشأن عملها مع المنتخب. وذكر الاتحاد الألماني، يوم الأربعاء الماضي، أن تواصله مع المدرب يتم في المقام الأول عبر ممثليها القانونيين.وتعد البطولة بمثابة تصفيات مؤهلة لأولمبياد باريس التي تقام العام المقبل، حيث يصعد منتخبان أوروبيان فقط لها بجانب المنتخب الفرنسي الذي يشارك بها بصفته منتخب البلد المنظم. headtopics.com

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